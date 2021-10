Politica 191

Terremoto nella giunta Greco, il sindaco di Gela ha chiesto le dimissioni di tutti gli assessori

"Non era più possibile rimandare, era una cosa che andava fatta. Ho sperato che questo malessere rientrasse"

Redazione

08 Ottobre 2021 19:16

"Questa mattina ho parlato con gli assessori della mia giunta e ho chiesto loro di rassegnare le dimissioni. Nessuno ha manifestato dissenso, tutti si sono dichiarati d’accordo. Urge ripartire con le idee ben chiare e con più slancio, per il bene della città, che è la cosa che più mi sta a cuore e che non merita assolutamente una fase di stallo". E' quanto ha affermato il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Non è stata una decisione presa all’improvviso o a cuor leggero, ma a lungo meditata. Non era più possibile rimandare, era una cosa che andava fatta. Per settimane, per non dire mesi, ho atteso, nella speranza che rientrasse questo malessere che avvertivo forte all’interno della maggioranza.

Negli ultimi giorni, ho sentito di nuovo tutti informalmente, ma ho capito che non si facevano passi in avanti. Non solo. Mi sono reso conto che si stavano persino logorando i rapporti politici e, in alcuni casi, anche personali, cosa che mi dispiace tantissimo. Da qui la mia scelta di mettere un punto.Serve un chiarimento profondo prima di andare avanti, e auspico che le prime risposte possano arrivare già dal vertice di maggioranza in programma stasera. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri, dialogherò e mi confronterò con tutti, senza preclusioni, come ho sempre fatto, per addivenire ad una soluzione condivisa.E proprio la città voglio tranquillizzare in questo momento: sappiano, i miei concittadini, che nel giro di pochi giorni decideremo, in un senso o nell’altro".



