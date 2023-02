Cronaca 443

Terremoto: in Siria un neonato dato alla luce sotto le macerie, ma la madre muore

La drammatica scena si è svolta in poche ore

Redazione

Neonato viene partorito sotto le macerie del terremoto in Siria, ma la madre muore. Sono scene drammatiche quelle condivise dai soccorritori. La donna incinta è rimasta intrappolata sotto un edificio crollato ad Aleppo e ha dato alla luce suo figlio sotto le macerie. È però deceduta prima che potessero salvarla, hanno riferito gli attivisti locali. La drammatica scena si è svolta in poche ore. Un'organizzazione di volontari siriani ha condiviso un video che mostra un bambino estratto vivo dalle macerie del terremoto nel villaggio di Qatma. I morti sia in Siria che in Turchia a causa del massiccio terremoto di magnitudo 7.8 di lunedì e delle molteplici scosse di assestamento hanno superato i 5.000, e l'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che è stata una "corsa contro il tempo" per salvare le persone intrappolate tra le macerie in condizioni gelide.



