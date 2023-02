Terremoto di magnitudo 7.9 in Turchia e Siria: la protezione civile dirama allerta Tsunami per la Sicilia

Terremoto di magnitudo 7.9 in Turchia e Siria: la protezione civile dirama allerta Tsunami per la Sicilia

In mattinata con una nota è stato comunicato che l'allerta è rientrata

Redazione

Diramata questa mattina dalla protezione civile un'allerta per Tsunami per tutta la Sicilia meridionale e orientale. L'allarme è rientrato in mattinata come comunica lo stesso Dipartimento Regionale della Protezione Civile. "ATTENZIONE! A seguito di un evento sismico fra Siria e Turchia - si leggeva nella nota inviata alle 5.15 - INGV ha emesso unallerta tsunami. L´onda di impatto dovrebbe arrivare sulla costa siciliana alle 6.30 e su Siracusa, alle 6.39, a Catania, alle 6.40, a Messina e poi sul tirreno e Canale di Sicilia. La Protezione Civile invita i cittadini ad ALLONTANARSI DAL LITORALE BASSO, da ZONE PORTUALI, e di avvisare la popolazione e porre la massima attenzione!"



