Cronaca 4079

Terremoto all'Asp di Caltanissetta: decine di Oss avrebbero fornito un falso attestato

Starebbero per essere licenziati e l'Asp a quanto pare sta correndo ai ripari

Rita Cinardi

Terremoto sull'Asp di Caltanissetta. Decine di Oss (Operatori Socio Sanitari), che prestano lavoro all'ospedale Sant'Elia, starebbero per essere licenziati perché, a quanto pare, avrebbero fornito un falso attestato. Sembrerebbe infatti che a fronte del rilascio dell'attestato di Oss da una società non avrebbero frequentato alcun corso ma avrebbero semplicemente versato una quota per ottenerlo. Il fatto è emerso in questi giorni e adesso l'Asp starebbe correndo ai ripari, innanzitutto licenziando chi illegalmente in questi mesi avrebbe badato ai malati senza avere alcun titolo, o più esattamente, alcuna formazione, per farlo. La vicenda, che ancora non è stata confermata da fonti ufficiali, potrebbe avere risvolti anche penali. A tal proposito abbiamo contattato il commissario straordinario dell'Asp Alessandro Caltagirone ma non siamo riusciti a raggiungerlo.



