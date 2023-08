Terremoto a Napoli oggi: forti scosse in mattinata nei Campi Flegrei, tanta gente in strada

Cronaca 185

Terremoto a Napoli oggi: forti scosse in mattinata nei Campi Flegrei, tanta gente in strada

Tanta paura tra la popolazione, svegliata nel sonno dal tremore, durato diversi secondi

Redazione

18 Agosto 2023 09:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/terremoto-a-napoli-oggi-forti-scosse-in-mattinata-nei-campi-flegrei-tanta-gente-in-strada Copia Link Condividi Notizia

(di Antonio Cangiano, Il Mattino) Una sequenza di scosse di terremoto molto forti si sono verificate stamattina nei Campi Flegrei. Tanta paura tra la popolazione, svegliata nel sonno dal tremore, durato diversi secondi. In tanti sono scesi in strada. La sequenza di eventi sismici è iniziata durante la notte. A partire dalle ore 1:58 magnitudo 2.0; ore 2:00 magnitudo 1.5; ore 4:11 magnitudo 2.0; ore 5:31 magnitudo 1.3; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:18 magnitudo 3.3; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:56 magnitudo 1.8 con epicentri preliminari localizzati a mare e nei pressi di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli. Per la scossa più forte, quella di 3.3, epicentro preliminare nei pressi della Solfatara. Profondità 2,4 chilometri.

I terremoti, tra i più forti registrati negli ultimi 20 anni, sono stati avvertiti in tutti i Campi Flegrei e a Napoli, dove pure le scosse si sono avvertite distintamente. Paura e preoccupazione da parte della popolazione anche sui social: «è stato fortissimo, ho ancora le gambe che mi tremano»; «sembrava di stare sulla sedia a dondolo» ; «quattro in venti minuti, a ripetizione senza sosta».



(di Antonio Cangiano, Il Mattino) Una sequenza di scosse di terremoto molto forti si sono verificate stamattina nei Campi Flegrei. Tanta paura tra la popolazione, svegliata nel sonno dal tremore, durato diversi secondi. In tanti sono scesi in strada. La sequenza di eventi sismici è iniziata durante la notte. A partire dalle ore 1:58 magnitudo 2.0; ore 2:00 magnitudo 1.5; ore 4:11 magnitudo 2.0; ore 5:31 magnitudo 1.3; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:18 magnitudo 3.3; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:56 magnitudo 1.8 con epicentri preliminari localizzati a mare e nei pressi di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli. Per la scossa più forte, quella di 3.3, epicentro preliminare nei pressi della Solfatara. Profondità 2,4 chilometri. I terremoti, tra i più forti registrati negli ultimi 20 anni, sono stati avvertiti in tutti i Campi Flegrei e a Napoli, dove pure le scosse si sono avvertite distintamente. Paura e preoccupazione da parte della popolazione anche sui social: «è stato fortissimo, ho ancora le gambe che mi tremano»; «sembrava di stare sulla sedia a dondolo» ; «quattro in venti minuti, a ripetizione senza sosta».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare