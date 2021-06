Eventi 93

Terra d'Agavi, cerimonia di premiazione al Club Nautico di Gela: iniziativa ideata dal Rotary

Nel corso della serata la lettura dei versi dei vincitori ad opera dell’attore Manlio Dovì

Redazione

27 Giugno 2021 17:18

Il Rotary club Gela presieduto da Graziano Morso celebra la 38° edizione del premio letterario nazionale “Terra d’Agavi”. Al Club Nautico ieri sera si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori delle quattro sezioni: Antonino Magrì (silloge poetica in lingua siciliana, autore di “Trilugia”), Ksenja Laginja (silloge poetica in lingua italiana, autrice di “Ventitré modi per sopravvivere”), Hakai (Federica Sammartino, testo musicale in lingua italiana, con “Un attimo”) e i Bellamorea (Emanuele e Francesco Bunetto, testo musicale in lingua siciliana, con “Caminanti”). La giuria, presieduta dalla scrittrice Silvana Grasso, ha premiato il talento dei quattro artisti dopo una valutazione che ha coinvolto individualmente i membri della commissione: dott. Giuseppe Di Martino (primario del reparto di senologia all'ospedale di Gela), dott. Giovanni Cartia (direttore dell'unità di radioterapia, presidio di Gela), prof. don Salvo Rindone (docente di filosofia presso la Pontificia facoltà teologica di Sicilia), dott. Daniela Vullo (sovrintendente ai Beni culturali di Caltanissetta), prof. Gandolfo Cascio (docente presso l'università di Utrecht), prof. Marcella Natale (assessore alla cultura di Caltanissetta).

Nel corso della serata la lettura dei versi dei vincitori ad opera dell’attore Manlio Dovì. Ad inizio evento, il cerimoniale curato dalle autorità del Rotary club con il saluto del sindaco di Gela Lucio Greco che ha preso parte all’evento. Quindi il ricordo commosso di Alfonso Parisi, che ad inizio anni Ottanta ideò il premio Terra d’Agavi. La conduzione è stata curata dal giornalista Domenico Russello.



Il Rotary club Gela presieduto da Graziano Morso celebra la 38° edizione del premio letterario nazionale "Terra d'Agavi". Al Club Nautico ieri sera si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori delle quattro sezioni: Antonino Magrì (silloge poetica in lingua siciliana, autore di "Trilugia"), Ksenja Laginja (silloge poetica in lingua italiana, autrice di "Ventitré modi per sopravvivere"), Hakai (Federica Sammartino, testo musicale in lingua italiana, con "Un attimo") e i Bellamorea (Emanuele e Francesco Bunetto, testo musicale in lingua siciliana, con "Caminanti"). La giuria, presieduta dalla scrittrice Silvana Grasso, ha premiato il talento dei quattro artisti dopo una valutazione che ha coinvolto individualmente i membri della commissione: dott. Giuseppe Di Martino (primario del reparto di senologia all'ospedale di Gela), dott. Giovanni Cartia (direttore dell'unità di radioterapia, presidio di Gela), prof. don Salvo Rindone (docente di filosofia presso la Pontificia facoltà teologica di Sicilia), dott. Daniela Vullo (sovrintendente ai Beni culturali di Caltanissetta), prof. Gandolfo Cascio (docente presso l'università di Utrecht), prof. Marcella Natale (assessore alla cultura di Caltanissetta). Nel corso della serata la lettura dei versi dei vincitori ad opera dell'attore Manlio Dovì. Ad inizio evento, il cerimoniale curato dalle autorità del Rotary club con il saluto del sindaco di Gela Lucio Greco che ha preso parte all'evento. Quindi il ricordo commosso di Alfonso Parisi, che ad inizio anni Ottanta ideò il premio Terra d'Agavi. La conduzione è stata curata dal giornalista Domenico Russello.

Ti potrebbero interessare