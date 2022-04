Attualita 145

Termovalorizzatore a Gela, missione palermitana. Greco: "Ai cittadini dico di stare tranquilli"

La questione sarà al centro di una serie di incontri perchè va condivisa e concertata

Redazione

Ha avuto luogo nel pomeriggio a Palermo l’incontro tra il Sindaco Lucio Greco e il Presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè. Sul tavolo la delicata questione della realizzazione di un termovalorizzatore a Gela. Della delegazione gelese facevano parte anche l’On. Michele Mancuso, gli assessori Terenziano Di Stefano e Ivan Liardi e l’ing. Pietro Inferrera. “Sabato scorso, a seguito della convocazione urgente della giunta e del presidente del consiglio comunale, - afferma il Sindaco Lucio Greco - abbiamo promesso alla città che non accetteremo diktat e scelte calate dall’alto, e così sarà. Immediatamente, grazie alla mediazione dell’On. Mancuso, abbiamo chiesto ed ottenuto un incontro con il Presidente Miccichè, che ha condiviso in toto la nostra linea e il nostro pensiero.

Anche lui concorda sul fatto che una decisione così importante non possa arrivare ex abrupto, ma vada condivisa e concertata. Se ne deve parlare in maniera approfondita, dev’essere condotta un’attenta analisi e l’ultima parola deve spettare al territorio e alle istituzioni locali. Torniamo da Palermo con la certezza che la presidenza dell’ARS sarà al fianco della nostra amministrazione in questo percorso, e che si organizzeranno in sinergia diversi momenti d’incontro sull’argomento, tra cui un importante convegno a Palermo, alla presenza di esperti di alto livello, per analizzare dubbi e timori sulle ricadute negative inerenti la salute e l’ambiente e per fare chiarezza sugli aspetti positivi, a cominciare da quelli economici, imprenditoriali e industriali. Ai cittadini, dunque, voglio dire di stare tranquilli: questa amministrazione non tollererà che il territorio gelese, che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di inquinamento, venga ancora sfruttato e maltrattato”.



