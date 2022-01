Cronaca 686

Terapie Semintensive Respiratorie, Virone: "Implementate in tutta Italia per il covid. A Caltanissetta è accaduto il contrario"

"Il reparto di pneumologia - dice il medico Elio Virone - cui facevano capo tre province è stato chiuso"

Redazione

Le Terapie Semintesive Respiratorie sono nate da anni per quei pazienti con patologie polmonari critiche che non possono essere gestiti in “Reparti Ordinari” ma che al contempo non necessitano del ricovero in “Rianimazione”. Infatti nelle Terapie Semintensive Respiratore (che di solito sono ubicate all’interno dei reparto pneumologico o sono delle Unità Semplici dipartimentali) si ricorre alla cura dell’ Insufficienza Respiratoria con tecniche di Ventilazione Non Invasiva. Nel periodo di questa Pandemia da Covid - 19, che ancora non accenna a diminuire, esse sono state implementate in tutta Italia sia come dotazione di posti letto, che come risorse umane e tecnologiche ( decreto ministeriale Maggio 2020).

Le Semintensive fanno parte a pieno titolo delle “Reti Pneumologiche” cioè di quelle strutture interconnesse per gli scambi professionali e culturali ma anche per il trasferimento dei pazienti tra vari Ospedali, sia per l’Insufficienza Respiratoria, sia per l’Asma grave, sia per Fibrosi avanzata o altro ancora. Nel territorio della Sicilia centrale non abbiamo nulla di tutto questo, a causa della chiusura (per determinazione della dirigenza Asp di Caltanissetta) del reparto di pneumologia, già unica unità specialistica operante per tre province.

ELIO VIRONE

CIRCOLO “FELETRA” PARTITO DEMOCRATICO

ASSOCIAZIONE PAZIENTI BPCO

CALTANISSETTA



