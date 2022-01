Cronaca 779

Terapia intensiva covid, la Cgil replica a Caltagirone: "Pronti a un incontro, ma le sue parole ci preoccupano"

"Se per un periodo non ci dovessero essere infarti, cosa si fa? Si chiude emodinamica?". Ecco di seguito la nota della Cgil

Redazione

Nel prendere atto delle dichiarazioni del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone manifestiamo piena disponibilità ad un incontro o meglio all'apertura di un tavolo di confronto con tutte le parti sociali coinvolte. Non vogliamo alimentare una infruttuosa diatriba ma ciò che abbiamo affermato viene confermato dai fatti e da tempo lo abbiamo dichiarato nelle innumerevoli richieste di incontro. Ciononostante, tra le tante cose dette e accuse mosse, ci preoccupano le parole del direttore generale in merito alla mancata apertura del reparto di terapia intensiva Covid per assenza di pazienti, ma sicuramente non saremo noi ad augurarci il contrario. Secondo questa logica se per un periodo non ci dovessero essere infarti, cosa si fa? Si chiude emodinamica e gli operatori si mandano a fare altro? Noi non crediamo che sia questo il modo di affrontare la questione. Di certo il DG potrà chiarire le logiche che sovrintendono alla gestione su un servizio in questa fase di fondamentale importanza per la salute della nostra Provincia



