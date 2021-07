Cronaca 1602

Tentato omicidio, giovane sancataldese condotto in carcere dai carabinieri: dovrà scontare 2 anni e 11 mesi

Nel corso di una rissa nel dicembre del 2016 il ventiseienne aveva accoltellato un giovane al fianco

Rita Cinardi

08 Luglio 2021 07:23

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione operativa del Nucleo Radiomobile, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno arrestato e condotto in carcere un giovane sancataldese di 26 anni che è stato condannato per tentato omicidio. Il giovane dovrà scontare la pena residua in carcere di 2 anni e 11 mesi. I fatti risalgono all'11 dicembre del 2016. Il ventiseienne si trovava in viale della Regione, a Caltanissetta, insieme ad altri due amici quando, nel corso di una rissa aggredirono altri due giovani. Fu proprio il 26enne a sferrare tre coltellate al fianco di uno dei ragazzi mentre gli altri due avevano impedito agli amici della vittima di difenderlo.

In seguito alle lesioni riportate la vittima e un suo amico furono portati in ospedale e soccorsi dai sanitari; il primo, in gravissime condizioni, era stato ricoverato in prognosi riservata per un fendente che aveva lambito un rene. I carabinieri rinvennero gli indumenti sporchi di sangue e il coltello usato dal ventiseienne e nelle successive indagini acquisirono i filmati della zona, che si erano rivelati fondamentali per la ricostruzione di quanto accaduto.



Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione operativa del Nucleo Radiomobile, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno arrestato e condotto in carcere un giovane sancataldese di 26 anni che è stato condannato per tentato omicidio. Il giovane dovrà scontare la pena residua in carcere di 2 anni e 11 mesi. I fatti risalgono all'11 dicembre del 2016. Il ventiseienne si trovava in viale della Regione, a Caltanissetta, insieme ad altri due amici quando, nel corso di una rissa aggredirono altri due giovani. Fu proprio il 26enne a sferrare tre coltellate al fianco di uno dei ragazzi mentre gli altri due avevano impedito agli amici della vittima di difenderlo. In seguito alle lesioni riportate la vittima e un suo amico furono portati in ospedale e soccorsi dai sanitari; il primo, in gravissime condizioni, era stato ricoverato in prognosi riservata per un fendente che aveva lambito un rene. I carabinieri rinvennero gli indumenti sporchi di sangue e il coltello usato dal ventiseienne e nelle successive indagini acquisirono i filmati della zona, che si erano rivelati fondamentali per la ricostruzione di quanto accaduto.

Ti potrebbero interessare