Tentato omicidio dopo lite tra ragazzi che giocano a calcio nella villa comunale di Francofonte

Lo scorso 26 dicembre i due ragazzini avrebbero litigato mentre giocavano a palla. Un uomo di 42 anni ha sparato al genitori del compagno "rivale"

C'è una lite tra due 13enni che giocavano a calcio nella villa comunale di Francofonte alla base della sparatoria del 30 dicembre scorso nel paese del Siracusano in cui è rimasto gravemente ferito un 47enne. E' quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Augusta che hanno arrestato un 42enne per tentativo. Secondo una ricostruzione investigativa, il 26 dicembre scorso i due ragazzini avrebbero litigato mentre giocavano a palla nella villa comunale.

Uno dei due è rimasto ferito alla testa con un colpo di pietra dal coetaneo, ed è stato medicato in ospedale a Lentini, sostenendo di essere caduto dalle scale I padri dei due minorenni si sarebbero incontrati dopo quattro giorni per un 'chiarimento', ma ci sarebbe stato un violento scontro verbale, ma nessuno fisico. La vicenda sembrava si fosse conclusa, ma il 42enne dopo essere andato via, si è armato e ha sparato, con una pistola di piccolo calibro due colpi contro il 47enne, centrandolo all'addome e alla spalla.

Sulla base di indagini dei carabinieri, che si sono avvalsi anche sulla visione di telecamere di sicurezza, la Procura di Siracusa ha chiesto e ottenuto dal Gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentativo di omicidio nei confronti dell'indagato (ANSA).



