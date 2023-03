Cronaca 450

Agguato a Palma di Montechiaro, ferito al collo mentre era al volante un 44enne

La vittima è stata ferita al collo, indagano i carabinieri della compagnia di Licata

Redazione

Tentato omicidio questa mattina, intorno alle 7, lungo la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Un 44enne S.A. è stato ferito mentre si trovava a bordo della propria auto, una Fiat Punto. L'uomo è stato affiancato da un’altra vettura dalla quale sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco.

I killer poi sono fuggiti. Il 44enne è rimasto ferito al collo. Sul luogo della sparatoria sono giunti i carabinieri della Compagnia di Licata. L’uomo è stato soccorso e portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.



