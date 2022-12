Cronaca 480

Tentato omicidio a Canicattì: 37enne ferito da uno sparo alla schiena in gravi condizioni

Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, i medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza, con l’elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo

Redazione

Un uomo di 37 anni di Canicattì, questa notte, è finito all’ospedale “Barone Lombardo” per una ferita d’arma da fuoco: è stato raggiunto da un colpo di fucile alla schiena. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, i medici hanno deciso di trasferirlo d’urgenza, con l’elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo. Il canicattinese come riporta il sito Agrigentonotizie.it si trova adesso in gravi condizioni in Terapia intensiva ed è in prognosi riservata sulla vita.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno subito comunicato il fatto alla Procura di Agrigento. Si attendono ulteriori sviluppi sul caso non ancora chiaro. Non si conosce, infatti, il luogo dove il trentasettenne è stato ferito e, al momento, neanche il motivo. A quanto pare, sia lo stesso trentasettenne, così come anche alcune delle persone sentite - durante la notte - dai carabinieri non sarebbero stati affatto collaborativi. Il ferito - stando a quanto emerge - risulta essere già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri, senza tralasciare nessuna ipotesi investigativa, starebbero concentrando le investigazioni sul "mondo" della criminalità comune, spaccio di droga compreso.



