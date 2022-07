Attualita 238

Tentata truffa ai danni di Dusty, l'azienda denuncia la circolazione di false e-mail

L'allerta della società per messaggi ingannevoli intestati illecitamente all’Ufficio Acquisti

Redazione

È stato denunciato alle autorità competenti un tentativo di truffa da parte di anonimi ai danni di Dusty e dei suoi fornitori, pertanto l’azienda allerta tutti i soggetti interessati e invita a prestare la massima attenzione nella ricezione di e-mail che riportano richieste e dati della società.

Nello specifico Dusty ha segnalato la circolazione di un messaggio ingannevole di posta elettronica che proviene dall’indirizzo non ufficiale dustyufficioacquisti@gmail.com e che viene intestato illecitamente al responsabile dell’Ufficio Acquisti della società. Si tratta di una falsa richiesta di affidamento per la fornitura di materiali edili, mascherata dalla presenza del logo di Dusty e di dati aziendali.

L’azienda, e in particolar modo il suo Ufficio Acquisti, invita dunque tutti i fornitori, ed eventuali soggetti coinvolti, a verificare l’autenticità e l’attendibilità delle comunicazioni ricevute e a diffidare di qualsiasi e-mail sospetta e non proveniente dal dominio ufficiale dusty.it. Inoltre, Dusty chiede di segnalare con tempestività quanto ricevuto al fine di monitorare e bloccare la tentata truffa.





