Tentata truffa a Caltanissetta ai danni dei commercianti, Dusty non riscuote la tassa sui rifiuti

A lanciare l'allarme è la stessa società di igiene ambientale e avverte: "Attenzione ai raggiri di presunti esattori Tari"

Redazione

22 Settembre 2021 16:28

"Non corrisponde alla verità che la società Dusty stia effettuando il servizio di recupero credito per multe elevate per la tassa comunale sui rifiuti e/o per l'errato conferimento delle varie frazioni da esporre. Invitiamo gli utenti non domestici, in particolare quelli dedicati al settore food, a non prestare attenzione a soggetti che si spaccino come dipendenti o responsabili Dusty. Noi ci occupiamo del servizio di igiene ambientale e della raccolta differenziata in città, senza chiedere somme di denaro agli utenti».

Così il direttore dell'Unità territoriale Dusty di Caltanissetta, Santo Mirisola, chiarisce in merito alla presenza in città di malviventi che allo scopo di lucrare illecitamente, si spacciano per responsabili della società

di igiene ambientale, deputati alla riscossione di sanzioni sui rifiuti. Alcuni casi sono stati accertati dai locali vigili urbani che hanno ricevuto segnalazioni di svariati esercenti commerciali in seguito all'aver ricevuto

telefonate sull'anomala trattativa per "conciliare" l'ammenda che sarebbe stata ridotta a 200 euro (invece dei 600 e fino a 1.600 presuntamente indicati nella sanzione), se pagata in contanti, e che sarebbe stata

riscossa da soggetti che si sarebbero qualificati come "responsabili" della società Dusty.

Niente di più falso. La società smentisce categoricamente: si tratta di una tentata truffa ai danni degli operatori commerciali ed è il frutto di un raggiro. Dusty non effettua lavori di questo genere; non si occupa della riscossione di nessun tipo di multa, sanzione, né tributo comunale.Dusty invita gli utenti non domestici a stare attenti, a non prestare ascolto a questo raggiro, e qualora ricevessero la proposta di conciliare la presunta ammenda, sono pregati di presentare denuncia alle Autorità

competenti.













competenti.











