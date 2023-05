Cronaca 1085

Tenta il suicidio con il gas, lo salva il padre dell'amico morto

L'uomo è stato riversa a terra in un appartamento con il tubo del gas in bocca

Redazione

Una telefonata al padre dell'amico che non c'è, il sospetto di una tragica fine e l'operazione di salvataggio. È accaduto a Chieti dove un uomo, dopo la separazione con la moglie e diversi debiti da onorare, ha deciso di farla finita. Prima di fare ciò ha chiamato il padre dell'amico morto chiedendogli di farlo seppellire vicino. Una richiesta di aiuto che ha indotto l'uomo a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia dopo aver ricevuto dall'uomo la posizione. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato l'uomo già senza sensi e con il tubo del gas in bocca. Pochi minuti di ritardo e per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.



