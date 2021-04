Sport 202

Tennis tavolo, stage per gli atleti dell'associazione Orizzonte di Gela: parteciperanno ai campionati nazionali

La Fitet Sicilia ha organizzato diversi stage di tennis tavolo per gli atleti paralimpici in preparazione ai campionati italiani

Donata Calabrese

27 Aprile 2021 19:50

La Fitet Sicilia ha organizzato dal 24 al 25 aprile diversi stage di tennis tavolo per gli atleti paralimpici in preparazione ai campionati italiani che si svolgeranno a Cadelbosco di sopra (RE) il 23 maggio. Gli stage si sono svolti: a Riposto (CT), Catania, Marsala (TP) e per la prima volta Gela. Gli atleti convocati dell'associazione Orizzonte, presieduta da Natale Saluci, sono: Pizzardi Mario, Barone Emanuele, Sama’ Nuccio, Bennici Graziano e Sciascia Armando, accompagnati dai tecnici Silvana Palumbo, Gianfranco Cassarino e Sharon Schembri.

Lo stage si è svolto presso la palestra dell’istituto Albani Roccella dal referente sportivo Maru’ Santino, dal tecnico Domicoli Salvatore e dallo sparring Federica Domicoli. Gli atleti dell’associazione orizzonte parteciperanno ai campionati italiani nella categoria del singolo maschile classe 11. Dopo oltre un anno di allenamenti in remoto gli atleti dell’Orizzonte hanno dimostrato che il lavoro acquisito in questo anno non è stato vanificato del tutto e sono pronti a nuove sfide.



