Tennis tavolo, il PalaLivatino di Gela riapre le porte: al via un torneo nazionale paralimpico

L’evento ha portato in città 22 squadre e atleti provenienti da tutta Italia

Redazione

Oggi e domani il PalaLivatino di Gela riapre le porte, dopo quasi due anni di silenzio dovuti alla pandemia. E si partirà subito alla grande, con il 2^ torneo nazionale predeterminato paralimpico di tennis tavolo, disciplina sportiva nella quale la città sta facendo veramente molto bene, grazie alla ASD Tennistavolo Gela. L’evento, che porterà in città 22 squadre provenienti da tutta Italia, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall’assessore allo sport, Cristian Malluzzo. Il Comune, infatti, ha patrocinato l’iniziativa, illustrata anche dai vertici dell’ASD Tennistavolo Gela, il presidente Santi Marù e il vice Alfonso Peritore, oltre che da Dario Antonuccio, responsabile sport della Meic Services.

“Questa per noi è una iniziativa davvero lodevole, - afferma l’assessore Malluzzo - perché darà visibilità alla città e permetterà di riaccendere, finalmente, la luce e l’entusiasmo del PalaLivatino. Insieme al Sindaco Lucio Greco, saremo presenti alla competizione sia sabato che domenica, per portare non solo il saluto delle Istituzioni ai nostri ospiti, ma anche il nostro tifo. Il doppio risultato che raggiungiamo grazie a questo evento ci rende orgogliosi e ci dice che, come amministrazione, stiamo facendo bene. Siamo vicini e grati a tutte le società che si impegnano a fondo per portare a Gela eventi così importanti e di caratura nazionale, che permettono anche all’economia di ripartire. 22 società che arrivano, infatti, non portano solo atleti, ma anche accompagnatori, familiari, arbitri e dirigenti che pernotteranno nelle nostre strutture ricettive e mangeranno nei nostri ristoranti, dando ossigeno al nostro settore socio-economico”

Il Presidente Marù, nel suo intervento, ha voluto ringraziare sia il comune di Gela che la Meic e ha voluto evidenziare i tre aspetti (sociale, economico e sportivo) dell’evento, dato che tanti ragazzi speciali, facenti parte di diverse associazioni sportive e società, verranno a Gela e si confronteranno a livello agonistico. Al loro fianco ci saranno i vertici del Comitato Paralimpico, del Coni Sicilia e del Fitet. Ha garantito la sua presenza, inoltre, l’assessore regionale allo sport Manlio Messina.

La Meic Services donerà a tutti alcuni prodotti tipici del territorio, dall’olio ai dolci, oltre a dei volantini che promuovono l’immagine di Gela. “Due anni fa abbiamo fatto una scelta – ha dichiarato Dario Antonuccio – ossia quella di usare lo sport come volano per portare persone a Gela, perché siamo convinti che, insieme agli spettacoli e agli eventi culturali, è un veicolo formidabile per attrarre visitatori che poi scoprono una città che non si aspettano. Inizialmente, magari, sono un po’ prevenuti, ma poi si innamorano di tutta la bellezza che c’è, conoscono i gelesi e il loro calore, il nostro lungomare con i suoi locali, l’accoglienza delle strutture ricettive, la storia e il volto nascosto della nostra città”.

Al PalaLivatino ci saranno 12 aree da gioco, ma, essendo la struttura omologata per 20, a breve si potranno ospitare anche i campionati nazionali individuali che porteranno a Gela 1600 atleti oltre a 500 tra dirigenti, accompagnatori e arbitri. “Siamo lieti di rimettere finalmente la struttura a disposizione della città, ed è un onore farlo grazie all’ASD Tennistavolo Gela che opera da decenni nel territorio ed è ampiamente riconosciuta e apprezzata anche all’interno delle federali nazionali” ha concluso Antonuccio.



