Sport 134

Tennis, memorial Roberto Romagnoli: a Gela si è concluso il Master Under 10 maschile e femminile

Le partite, disputane sabato e domenica, sono state seguite con crescendo interesse

Redazione

27 Settembre 2022 17:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tennis-memorial-roberto-romagnoli-a-gela-si-e-concluso-il-master-under-10-maschile-e-femminile Copia Link Condividi Notizia

Domenica, 25 Settembre 2022, si è concluso il Master Under 10 Maschile e Femminile Circuito Sicilia 2022 “6° Memorial Roberto Romagnoli” organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Tennis Sicilia, in collaborazione con eni Group Club di Gela. Midili Federico, del circolo Tennis N.T.C. Curcuraci, si è aggiudicato la targa del 1° posto del girone maschile; Filiberto Alessandro, del circolo Tennis A.S.D. Kalta T.C, si è aggiudicata quella del 2° posto. Nel girone Femminile, la targa del 1° posto è andata a Galfo Clarissa del T.C. Match Ball SR; quella del 2° posto è stata vinta da Lupoi Mila del T.C. Umberto.

Le partite, disputane nella giornata di Sabato 24 e la mattina di Domenica 25 Settembre, sono state seguite con crescendo interesse sia dagli abituali frequentatori del nostro circolo, che da quelli proveniente da altri Paesi della nostra Regione. Il pubblico presente ha apprezzato l’agonismo, le capacità tecniche e, in particolare, la correttezza sportiva che i giovanissimi tennisti hanno messo in campo durante le partite. Tutte le fasi del Master Regionale sono state guidate e gestite con professionalità e competenza da Salvatore Cavallaro, Consigliere del Comitato Regionale FIT Sicilia e da Paola Melfa, Giudice Arbitro. L’eni Group Club Gela ringrazia Giorgio Giordano , Presidente della F.I.T. Siciliana, e tutti i componenti del Comitato Regionale per aver scelto il nostro circolo Tennis come sede per disputare il Master Under 10.Un ringraziamento particolare va ai nostri collaboratori sportivi, e a quanti hanno collaborato con impegno continuo, per accogliere al meglio gli ospiti provenienti dalle diverse realtà del territorio siciliano. Ne danno notizia Nicolò Catalano, presidente Eni Group Club Gela e Alessandro Piva, Coordinatore Circolo Tennis Eni Group Club Gela.



Domenica, 25 Settembre 2022, si è concluso il Master Under 10 Maschile e Femminile Circuito Sicilia 2022 "6° Memorial Roberto Romagnoli" organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Tennis Sicilia, in collaborazione con eni Group Club di Gela. Midili Federico, del circolo Tennis N.T.C. Curcuraci, si è aggiudicato la targa del 1° posto del girone maschile; Filiberto Alessandro, del circolo Tennis A.S.D. Kalta T.C, si è aggiudicata quella del 2° posto. Nel girone Femminile, la targa del 1° posto è andata a Galfo Clarissa del T.C. Match Ball SR; quella del 2° posto è stata vinta da Lupoi Mila del T.C. Umberto. Le partite, disputane nella giornata di Sabato 24 e la mattina di Domenica 25 Settembre, sono state seguite con crescendo interesse sia dagli abituali frequentatori del nostro circolo, che da quelli proveniente da altri Paesi della nostra Regione. Il pubblico presente ha apprezzato l'agonismo, le capacità tecniche e, in particolare, la correttezza sportiva che i giovanissimi tennisti hanno messo in campo durante le partite. Tutte le fasi del Master Regionale sono state guidate e gestite con professionalità e competenza da Salvatore Cavallaro, Consigliere del Comitato Regionale FIT Sicilia e da Paola Melfa, Giudice Arbitro. L'eni Group Club Gela ringrazia Giorgio Giordano , Presidente della F.I.T. Siciliana, e tutti i componenti del Comitato Regionale per aver scelto il nostro circolo Tennis come sede per disputare il Master Under 10.Un ringraziamento particolare va ai nostri collaboratori sportivi, e a quanti hanno collaborato con impegno continuo, per accogliere al meglio gli ospiti provenienti dalle diverse realtà del territorio siciliano. Ne danno notizia Nicolò Catalano, presidente Eni Group Club Gela e Alessandro Piva, Coordinatore Circolo Tennis Eni Group Club Gela.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare