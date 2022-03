Sport 89

Tennis, finale regionale under 16 a Gela: sul podio il licatese Angelo Lo Destro

Alla manifestazione sportiva hanno preso parte 28 atleti provenienti da diverse province

Redazione

Disputata ieri sera a Gela, la Finale del Torneo Regionale Under 16 Singolare Maschile organizzato al circolo Tennis dell’Eni Group Club a Gela. Angelo lo Destro 3.5, dell’ Associazione Dilettantistica Tennis Club Sant’Angelo di Licata, ha vinto il Torneo Regionale Tennis Under 16 disputatosi a partire dal 6 di Marzo 2022. Il 2° posto della classifica del torneo è stato vinto dal giovanissimo Gabriele Russo 4.3, dell’A.S.D. Planet Tennis Canicatti. Angelo lo Destro 3.5, Testa di serie N° 3, era approdato alla finale dopo aver superato Ancona Matteo 4.2, per 6/1 6/1 e Di Paola Francesco per 6/2 3/6 6/1. Gabriele Russo 4.3, aveva conquistato il diritto di disputare la finale dopo aver superato Scebo Matteo 4.3, per 3/6 6/0 6/3; Minardi Angelo Emiliano 3.5, per 6/3 6/4 e Burgio Paolo 4.3, per 6/2 4/6 7/5 .

La direzione dell’eni Group Club di Gela, la Sezione Tennis e tutto lo staff tecnico, vogliono ringraziare i 28 giovani tennisti provenienti da diverse provincie siciliane che, nella massima correttezza, hanno dato vita a partite di grande valore tennistico. Un particolare ringraziamento va al Giudice Arbitro Paola Melfa che, con competenza, ha organizzato e diretto questa importante competizione sportiva Regionale.



