Attualita 516

Temporale a Caltanissetta e le sale operatorie vanno in tilt, Petitto: "Malati dirottati in altri ospedali"

Non si conoscono le tempistiche sul ripristino dell’uso delle sale operatorie

Redazione

10 Maggio 2022 18:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/temporale-a-caltanissetta-e-le-sale-operatorie-vanno-in-tilt-petitto-malati-dirottati-in-altri-ospedali Copia Link Condividi Notizia

"Dalle 14:30 di ieri, lunedì 9 maggio, a causa dello straripamento dei servizi igienici delle aree limitrofe al blocco operatorio, sono stati sospesi tutti gli interventi chirurgici in emergenza, urgenza e ordinari. Non si conoscono le tempistiche sul ripristino dell’uso delle sale operatorie ed è stato diramato un ordine interno di dirottamento delle emergenze ad altri ospedali". E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale del Pd, Annalisa Petitto. "Nel 2022 - afferma - non è tollerabile che si fermino 8 sale operatorie per una pioggia e soprattutto che la cittadinanza non sappia ufficialmente i tempi per il ripristino. Questa città è stanca di una gestione pessima e fallimentare. La collettività pretende chiarezza. I malati non devono essere dirottati altrove: il diritto alla salute deve essere garantito sempre e nell’ospedale della propria città. Quale consigliere comunale, nell’interesse esclusivo dei miei concittadini, diffido i vertici ASP ad adoperarsi con urgenza e a comunicare pubblicamente i tempi entro cui saranno garantiti tutti gli interventi chirurgici siano essi di emergenza, urgenza ed ordinari".



"Dalle 14:30 di ieri, lunedì 9 maggio, a causa dello straripamento dei servizi igienici delle aree limitrofe al blocco operatorio, sono stati sospesi tutti gli interventi chirurgici in emergenza, urgenza e ordinari. Non si conoscono le tempistiche sul ripristino dell'uso delle sale operatorie ed è stato diramato un ordine interno di dirottamento delle emergenze ad altri ospedali". E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale del Pd, Annalisa Petitto. "Nel 2022 - afferma - non è tollerabile che si fermino 8 sale operatorie per una pioggia e soprattutto che la cittadinanza non sappia ufficialmente i tempi per il ripristino. Questa città è stanca di una gestione pessima e fallimentare. La collettività pretende chiarezza. I malati non devono essere dirottati altrove: il diritto alla salute deve essere garantito sempre e nell'ospedale della propria città. Quale consigliere comunale, nell'interesse esclusivo dei miei concittadini, diffido i vertici ASP ad adoperarsi con urgenza e a comunicare pubblicamente i tempi entro cui saranno garantiti tutti gli interventi chirurgici siano essi di emergenza, urgenza ed ordinari".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare