Temporale a Caltanissetta, ascensori si bloccano in tribunale. Allagamenti in ospedale

I vigili del fuoco hanno effettuato una decina di interventi da questa mattina ma intorno alle 14 si è registrata la fase più critica

Rita Cinardi

Strade allagate e disagi per gli automobilisti nel primo pomeriggio di oggi quando un violento temporale si è abbattuto su Caltanissetta. I vigili del fuoco hanno effettuato una decina di interventi da questa mattina ma intorno alle 14 si è registrata la fase più critica soprattutto nella parte della città con allagamenti in via Aci e via Cesare Pavese. Due mezzi sono intervenuti all'ospedale Sant'Elia per l'allagamento della zona antistante la camera mortuaria, mentre un altro intervento ha riguardato il Palazzo di Giustizia dove a causa del maltempo, e l'abbassamento di tensione, gli ascensori sono rimasti bloccati. Diverse persone sono rimaste dentro e liberate dopo l'intervento dei vigili del fuoco.



