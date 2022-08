Cronaca 4626

Temporale a Caltanissetta, albero su un'auto: giovane aiutata da protezione civile. Una sessantina gli interventi

La metà degli interventi sono ancora da espletare. I vigili del fuoco sono impegnati con tre squadre dalle 14 di oggi

Rita Cinardi

07 Agosto 2022 18:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/temporale-a-caltanissetta-albero-su-unauto-giovane-aiutata-da-protezione-civile-una-sessantina-gli-interventi Copia Link Condividi Notizia

Sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco a seguito del temporale che si è abbattutto oggi, tra le 14 e le 15, tra Caltanissetta e San Cataldo. Pioggia, vento e grandine hanno determinato la caduta di numerosi alberi anche in piena città. Una ragazza ha pubblicato un video su facebook dove si vede chiaramente uno dei pini della villa Cordova che, spezzandosi, è caduto sulla sua auto, una Fiat 500. Quando l'albero è caduto la giovane era all'interno dell'auto ed è stata aiutata da un volontario della protezione civile ad uscire dall'abitacolo. (Il video a questo link https://www.facebook.com/1216082049/videos/531241422098522/) In tutto gli interventi richiesti sono una sessantina e ancora diversi sono in corso e la metà devono essere espletati. I vigili del fuoco sono in azione con tre squadre. Numerosi gli alberi caduti per strada ma anche all'interno di ville private e condomini. Gli interventi con tutta probabilità si protrarranno fino a notte. Diverse le abitazioni allagate, soprattutto nelle zone di campagna, e le grondaie e le pensiline divelte. Scene di panico anche a San Cataldo dove la pioggia torrenziale ha trascinato i cassonetti. A Caltanissetta fiumi di pioggia si sono riversati dalle scalinate sulle strade principali con tombini divelti e disagi nella maggior parte delle strade cittadine.



Sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco a seguito del temporale che si è abbattutto oggi, tra le 14 e le 15, tra Caltanissetta e San Cataldo. Pioggia, vento e grandine hanno determinato la caduta di numerosi alberi anche in piena città. Una ragazza ha pubblicato un video su facebook dove si vede chiaramente uno dei pini della villa Cordova che, spezzandosi, è caduto sulla sua auto, una Fiat 500. Quando l'albero è caduto la giovane era all'interno dell'auto ed è stata aiutata da un volontario della protezione civile ad uscire dall'abitacolo. (Il video a questo link https://www.facebook.com/1216082049/videos/531241422098522/) In tutto gli interventi richiesti sono una sessantina e ancora diversi sono in corso e la metà devono essere espletati. I vigili del fuoco sono in azione con tre squadre. Numerosi gli alberi caduti per strada ma anche all'interno di ville private e condomini. Gli interventi con tutta probabilità si protrarranno fino a notte. Diverse le abitazioni allagate, soprattutto nelle zone di campagna, e le grondaie e le pensiline divelte. Scene di panico anche a San Cataldo dove la pioggia torrenziale ha trascinato i cassonetti. A Caltanissetta fiumi di pioggia si sono riversati dalle scalinate sulle strade principali con tombini divelti e disagi nella maggior parte delle strade cittadine.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare