Ancora maltempo nel week end in Sicilia: domani previsti temporali in alcune province

Attualita 588

Ancora maltempo nel week end in Sicilia: domani previsti temporali in alcune province

Il maltempo non lascia la Sicilia. In arrivo correnti umide che porteranno vento e precipitazioni

Redazione

30 Settembre 2022 12:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/tempo-instabile-nel-week-end-in-sicilia-sabato-previsti-temporali-in-alcune-province Copia Link Condividi Notizia

Tempo variabile nel week-end in Sicilia, a causa di correnti umide occidentali che porteranno a tratti dell’instabilità, con precipitazioni concentrate soprattutto nella giornata di sabato. Secondo i meteorologi, venerdì nell'Isola il tempo sarà soleggiato un po' ovunque ma sarà presente un forte vento e mare molto mosso. Il maltempo è atteso dalla notte e sabato si assisterà a temporali in diverse province della zona Nord-orientale della Sicilia.

In particolare, pioverà a Trapani, a Palermo e a Messina. Sabato mattina, nel capoluogo sono attesi forti temporali e temperature intorno ai 20 gradi. Non dovrebbe piovere nell'Agrigentino, nel Ragusano e nel Siracusano. Domenica, come riferisce 3Bmeteo.it, un campo di alta pressioni abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sono previsti piovaschi solo sul Messinese. tempo più stabile, invece, la prossima settimana grazie al ritorno dell’anticiclone. Le temperature nel complesso non subiranno grandi variazioni, eccetto sabato che sarà più fresco a causa dei temporali e di forti venti di Maestrale.(Gds.it)



Tempo variabile nel week-end in Sicilia, a causa di correnti umide occidentali che porteranno a tratti dell'instabilità, con precipitazioni concentrate soprattutto nella giornata di sabato. Secondo i meteorologi, venerdì nell'Isola il tempo sarà soleggiato un po' ovunque ma sarà presente un forte vento e mare molto mosso. Il maltempo è atteso dalla notte e sabato si assisterà a temporali in diverse province della zona Nord-orientale della Sicilia. In particolare, pioverà a Trapani, a Palermo e a Messina. Sabato mattina, nel capoluogo sono attesi forti temporali e temperature intorno ai 20 gradi. Non dovrebbe piovere nell'Agrigentino, nel Ragusano e nel Siracusano. Domenica, come riferisce 3Bmeteo.it, un campo di alta pressioni abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sono previsti piovaschi solo sul Messinese. tempo più stabile, invece, la prossima settimana grazie al ritorno dell'anticiclone. Le temperature nel complesso non subiranno grandi variazioni, eccetto sabato che sarà più fresco a causa dei temporali e di forti venti di Maestrale.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare