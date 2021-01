Cronaca 312

Tempesta di neve in Spagna, quattro morti. Il Governo: "Restate a casa"

Nella sola Comunità di Madrid sono 1500 le persone soccorse

Redazione

09 Gennaio 2021 18:47

Sale a quattro il bilancio dei morti a causa della tempesta di neve 'Filomena' che si è abbattuta sulla Spagna, due a Madrid e due nella zona di Malaga. Lo riferiscono i media spagnoli.Intanto il governo chiede ai residenti della capitale in particolare di "rimanere in casa", mentre si fa fronte alla perturbazione più intensa da 50 anni.

Sono stati i ministri dell'Interno Fernando Grande Marlaska e quello dei trasporti José Luis µbalos ad insistere sulla necessità di adottare il massimo della precauzione possibile, sottolineando che la "situazione è grave". Nella sola Comunità di Madrid sono 1500 le persone soccorse. Molto complicata la situazione della viabilità, con ripercussioni sulla rete stradale in tutto il paese e migliaia di auto rimaste intrappolate. (ANSA)



Sale a quattro il bilancio dei morti a causa della tempesta di neve 'Filomena' che si è abbattuta sulla Spagna, due a Madrid e due nella zona di Malaga. Lo riferiscono i media spagnoli.Intanto il governo chiede ai residenti della capitale in particolare di "rimanere in casa", mentre si fa fronte alla perturbazione più intensa da 50 anni.

Sono stati i ministri dell'Interno Fernando Grande Marlaska e quello dei trasporti José Luis µbalos ad insistere sulla necessità di adottare il massimo della precauzione possibile, sottolineando che la "situazione è grave". Nella sola Comunità di Madrid sono 1500 le persone soccorse. Molto complicata la situazione della viabilità, con ripercussioni sulla rete stradale in tutto il paese e migliaia di auto rimaste intrappolate. (ANSA)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta sale il contagio: 90 positivi in più. Oltre il 64% dei nuovi casi si registra a Gela

News Successiva Coronavirus, in Sicilia oggi 1.839 casi in più e il tasso di positività più alto in Italia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare