Telefonia mobile, quando conviene cambiare operatore e come mantenere il proprio numero

Le nuove regole per la portabilità del numero con le offerte di telefonia mobile sono sempre più competitive e innovative

Redazione

Le nuove regole per la portabilità del numero con le offerte di telefonia mobile sono sempre più competitive e innovative. Anche grazie alla facilità con cui è possibile confrontare le proposte dei diversi operatori, il mercato è caratterizzato da una certa mobilità. Bastano pochi secondi e, usando un comparatore come quello fornito da SOStariffe.it, è possibile individuare un’offerta più economica o con più servizi rispetto a quella attiva sul proprio numero. In un caso del genere è conveniente passare a un nuovo operatore telefonico: è un’operazione semplice, rapida ed è possibile farla mantenendo il proprio numero.

A questo proposito, bisogna sottolineare che da novembre scorso sono entrate in vigore nuove regole stabilite dall’Agcom per regolamentare le operazioni di portabilità dei numeri mobili. La procedura aggiornata, più articolata rispetto alla precedente, è stata pensata per ridurre il rischio di truffe e di Sim swap e per garantire un maggior controllo sui propri dati da parte dei titolari di una Sim mobile. Cosa bisogna fare, dunque, se si vuole cambiare operatore telefonico mantenendo il proprio numero?Cosa è cambiato e perché? Con l’entrata in vigore della delibera Agcom 86/21/Cir, a partire da novembre a poter richiedere la portabilità del numero, il cambiamento dell’intestatario del numero o il trasferimento della Sim può essere solo la persona titolare del contratto telefonico.

A differenza di quanto succedeva in precedenza, non sono ammesse deleghe. Il cambiamento si è reso necessario per garantire ancora più controllo e sicurezza e per evitare le cosiddette operazioni di Sim swap. Attraverso questo tipo di attacco si ottiene il controllo del numero di telefono di un’altra persona ed è possibile impossessarsi dei dati e gestire il traffico della Sim. La nuova procedura per la portabilità definita dall’Agcom ha introdotto un ulteriore livello di controllo, stabilendo che l’operatore che riceve la richiesta di portabilità debba verificare presso l’operatore di provenienza la correttezza dei dati presentati. I requisiti per poter richiedere la procedura di MnpPer poter richiedere la portabilità del numero (Mnp, Mobile Number Portability) è necessario avere la titolarità di una Sim attiva e funzionante.

Alla richiesta di portabilità andranno allegati una copia di un documento di identità e del codice fiscale e il codice Iccid identificativo della Sim. Nel caso in cui la Sim sia stata persa o rubata, va presentata la denuncia che attesti il furto o lo smarrimento della scheda per poter ottenerne una nuova. Una volta ricevuta la richiesta di portabilità, l’operatore telefonico deve mettersi in contatto con il numero da trasferire, con una telefonata o inviando un codice Otp, in modo da ottenere conferma della legittimità della richiesta e procedere con il trasferimento della Sim. Come funziona la portabilità del numero online Le nuove regole valgono sia per le richieste di portabilità presentate online sia per quelle richieste in negozio. In entrambi i casi l’operatore deve verificare la corrispondenza dell’identità tra il titolare della Sim e chi presenta la richiesta di portabilità del numero. L’identificazione avviene generalmente tramite videochiamata o tramite l’app mobile dell’operatore telefonico. Nel caso in cui la persona che utilizza la Sim è diversa da chi ne è titolare, prima di poter procedere al trasferimento del numero a un altro operatore è necessario provvedere al cambio della titolarità della Sim. La procedura da seguire e i tempi per completare il cambio operatore La procedura stabilita per le operazioni di portabilità del numero va eseguita anche se si ha bisogno di cambiare l’intestatario o di sostituire la Sim. Anche in questi casi è il titolare della scheda a dover presentare la richiesta e l’operatore di destinazione deve verificare la corrispondenza dei dati in possesso del precedente operatore. Per completare la richiesta di portabilità del numero sono necessari solitamente due o tre giorni lavorativi. Se, contestualmente, si richiede anche il trasferimento del credito residuo dal vecchio al nuovo operatore l’intera operazione richiederà all’incirca 8 giorni lavorativi. È necessario specificare che l’operazione di portabilità del numero è gratuita per la clientela, mentre in genere viene richiesta una piccola commissione per il trasferimento del credito presente sulla Sim.



