Teatro Regina Margherita, va in scena "Caltanissetta-Sanremo andata e ritorno"

Teatro Regina Margherita, va in scena "Caltanissetta-Sanremo andata e ritorno"

L'appuntamento è sabato 8 gennaio. Cristina Gangi e Manuel Scarano a Santremo Rock

Cristina Gangi e Manuel Scarano saranno i protagonisti dello spettacolo "CALTANISSETTA - SANREMO andata e ritorno". Ad accompagnarli sul palco i musicisti: Miky Giordano alla chitarra, Alessio Vullo al basso, Pietro Amico alla batteria, Angelo Amico alle tastiere. L'appuntamento è sabato 8 Gennaio al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Un grande evento musicale che celebra la loro presenza a Sanremo Rock, manifestazione parallela alla più rinomata kermesse, svoltasi a settembre scorso e che li ha visti finalisti sul palco dell'Ariston.

Un progetto prodotto da FM.wave, nato grazie alla passione per la musica e alla voglia di raccontarsi alla loro città. Lo spettacolo celebra il percorso artistico dei cantanti e dei musicisti che si avvicenderanno sul palco. Tra gli ospiti: Francesco Ciccio Grillo, Jo Corbo, i ragazzi della scuola di canto FM.wave: Carola Cummo, Elysea Maira, ECHO, la scuola di danza FDance Studio con le coreografie del maestro Francesco Amorelli, con i ballerini Vittoria Paris Savarino, Fabrizio Miccichè e Lara Fiorenza; Presentatore della serata Ernesto Trapanese. Gli artisti daranno vita ad uno spettacolo appassionante che metterà alla luce il loro talento.

Lo spettacolo seguirà tutte le normative anti-covid. E’ obbligatorio il Super Green Pass e la mascherina FFP2 per tutta la durata dello spettacolo. Una grande serata in nome della musica di ieri e di oggi. Vi aspettiamo Sabato 8 Gennaio al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.



