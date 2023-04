Teatro Regina Margherita di Caltanissetta: concerto Ghost Company

Blues, soul, rhythm & blues, rock. Ghost Company è una band che mette insieme musicisti dalla solida formazione musicale e con una lunga esperienza di concerti sui palcoscenici internazionali. Il concerto presenta brani originali insieme ad alcuni blues di Buddy Guy, Muddy Waters, T-Bone Walker e pezzi come "You Can't Do That", Come Together" e While My Guitar Gently Weeps dei Beatles.