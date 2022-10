Attualita 112

Tassa rifiuti a San Cataldo, contributo fino al 50%: istanze entro il 4 novembre

Il sindaco Comparato e l'assessore Amico: "Contnuiamo a stare vicino ai cittadini in difficoltà"

Redazione

Al via le domande per il contributo una tantum Tari rivolto a cittadini e nuclei familiari residenti a San Cataldo. Le richieste dovranno pervenire entro il 4 novembre 2022 e il modulopotrà essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di San Cataldo o direttamente presso l’ufficio politiche sociali del nostro Comune. Le richieste, quindi, dovranno essere inviate tramite posta elettronica o consegnate a mano al protocollo dell’ente presso la sede comunale. Il contributo sarà concesso nei limiti del tributo dovuto dal richiedente e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili, entro il limite massimo del 50% del tributo dovuto per l’anno 2022. In riferimento alla condizione economica dell’istante verrà assegnato un punteggio: ‘Più alto sarà il punteggio, maggiore sarà il contributo riconosciuto’. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito del Comune e sui nostri canali social”. A darne notizia sono il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’assessore Gabriele Amico.

“Si tratta di un altro importante intervento per chi vive in situazione di disagio, una misura che consideriamo essenziale vista la crisi energetica e i danni della pandemia. La nostra Amministrazione ha chiare le difficoltà che stanno vivendo molti cittadini sancataldesi, per questo, in cima alle nostre priorità, stiamo lavorando per creare opportunità di sostegno delle famiglie. Questo è il primo di una serie di provvedimenti per provare a calmierare l’attuale crisi, nelle prossime settimane pubblicheremo anche un bando per venire incontro ai cittadini che hanno delle difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche e idriche” concludono Comparato e Amico.



