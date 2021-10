Attualita 140

Tar annulla vincolo sull'antenna Rai di Caltanissetta, Wwf: "No all'abbattimento"

Il circolo Legambiente di Caltanissetta sta verificando quali azioni di natura legale è possibile intraprendere

Redazione

21 Ottobre 2021 16:00

Dopo la sentenza del TAR Palermo che, accogliendo il ricorso di RAI Way, ha annullato – dichiarandolo illegittimo – il provvedimento della Regione Siciliana di attribuzione del vincolo di interesse culturale all'impianto denominato "Stazione radio o Antenna Rai" di Caltanissetta, il Presidente di WWF Sicilia Centrale – già costituitosi in giudizio insieme a Comitato “Parco Antenna Sant’Anna” e Legambiente circolo di Caltanissetta - Ennio Bonfanti dichiara: “prendiamo atto del pronunciamento del Tribunale che, come tutte le sentenze, va recepito nella sua oggettività. Tuttavia, è chiaro che eravamo e rimaniamo fortemente contrari all’ipotesi – richiesta con forza da Rai Way - di abbattimento di tale bene culturale ed identitario.

Ci prenderemo il tempo necessario per approfondire la vicenda in tutti i suoi aspetti e capire quali azioni - di natura legale, amministrativa e politica - potranno essere messe in campo. Confermiamo la volontà di proseguire il lavoro fin qui svolto per la conservazione e valorizzazione di uno dei simboli della città di Caltanissetta e dell’intera Sicilia centrale; pertanto, WWF Sicilia Centrale ha già attivato i propri tecnici ed esperti per porre in essere ogni utile intervento allo scopo di non far abbattere la storica e famosa Antenna per le radio-comunicazioni e di non far smantellare la stazione RAI adiacente e le relative pertinenze”.



