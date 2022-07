Attualita 78

"Tappo" di viale Regione Siciliana a Palermo, domani Musumeci e Lagalla visiteranno il cantiere

I lavori in direzione Trapani stanno per essere completati e consegnati

Redazione

In dirittura d'arrivo i lavori per riaprire il tratto di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, interdetto al traffico da quasi due anni a causa del cedimento dell’asfalto.Domani, 6 luglio, gli operai dell'impresa Mondello Costruzioni di Sant’Angelo di Brolo, che hanno messo in sicurezza il canale sotterraneo Passo di Rigano, procederanno con la gettata di cemento per definire il nuovo solaio, su cui sarà possibile ripristinare il tratto di carreggiata.

Alle ore 8.30 visiteranno il cantiere il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che come commissario della Struttura contro il dissesto idrogeologico ha consentito di sbloccare la gara d'appalto e avviare i lavori, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.



