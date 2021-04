Tamponi rapidi a Gela per studenti e personale scolastico: al via le prenotazioni

Tamponi rapidi a Gela per studenti e personale scolastico: al via le prenotazioni

Sarà possibile sottoporsi al tampone domenica 25 aprile. Lo screening si terrà dalle 9.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17

Redazione

22 Aprile 2021 18:44

A partire dalle ore 19 di oggi (giovedì 22 aprile) sul sito istituzionale del Comune di Gela (www.comune.gela.cl.it) sarà possibile prenotarsi per sottoporsi a tampone rapido domenica 25 aprile in contrada Brucazzi.E' estremamente importante, in questa fase, comprendere l'effettiva gravità della situazione nelle scuole, dati alla mano. Pertanto, l'invito del Sindaco Lucio Greco e dell'assessore alla Salute Nadia Gnoffo è ad una massiccia partecipazione.

Il limite massimo sarà di 500 prenotazioni (poi non sarà più possibile accedere al sistema), e, nel momento in cui ci si prenoterà, sarà comunicata anche la fascia oraria nella quale presentarsi al terminal. Potranno prenotarsi solo studenti, docenti e personale ATA di tutte le scuole di ogni ordine e grado.Lo screening si terrà dalle 9.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17.



