Svuota la lavatrice dal bucato e muore folgorata davanti la figlioletta

Il tragico epilogo si è verificato in Brasile, sul suo corpo verranno effettuati esami per capire la causa della morte

Redazione

Una mamma è morta mentre toglieva il bucato dalla lavatrice. Amaila Maria da Cruz Werlick da Silva, 37 anni, era a piedi nudi in una pozza d'acqua nella sua casa a Povoado Tibiri, una zona rurale di Sao Bras, ad Alagoas, in Brasile, quando è rimasta folgorata da una forte scossa elettrica. La donna stava togliendo i panni dalla lavatrice quando è accaduto il tragico incidente.

Ad assistere alla terrificante scena c'era sua figlia che ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Pare che l'elettrodomestico avesse avuto un guasto, che ha comportato la fuoriuscita dell'acqua. La mamma ha quindi provato a togliere il bucato e subito dopo a staccare la spina per poter procedere alla pulizia della casa, ma in quel momento è stata colpita dalla forte scarica elettrica.

I media locali hanno riferito che la donna è morta sul colpo per la scossa provocata dalla lavatrice. L'Istituto medico legale (IML) ha rimosso il suo corpo, sul quale adesso verranno fatti degli esami per capire con certezza la causa della morte. Intanto tutta la comunità si è stretta intorno alla famiglia per la grave perdita subita.



