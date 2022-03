Attualita 288

Svuota cantine a Gela, riempiti 8 scarrabili: cittadini in fila per gettare rifiuti ingombranti

Cancelli aperti dalle 7 alle 12 per questo nuovo svuota cantine organizzato insieme a Tekra

Redazione

Anche in questa prima domenica del mese i cittadini gelesi hanno risposto molto bene all’invito dell’amministrazione comunale e si sono messi in fila, diligentemente, in attesa del proprio turno per scaricare i rifiuti ingombranti. Cancelli aperti, come sempre, dalle 7 alle 12 per questo nuovo svuota cantine organizzato insieme a Tekra al terminal bus di contrada Brucazzi. Sul posto, per verificare che tutto si svolgesse correttamente e senza problemi, il Sindaco Lucio Greco e l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo, oltre ad alcuni funzionari del medesimo settore e alla Polizia Municipale.

“Rispetto al mese di febbraio, - rendono noto il Sindaco Greco e l’assessore Malluzzo - abbiamo registrato una partecipazione ancora maggiore, segno che la cittadinanza apprezza questo genere di iniziative. Abbiamo riempito 8 scarrabili e, a differenza del mese scorso, abbiamo dato modo di conferire anche materiale che prima non rientrava nella lista di quelli accettati, come vecchi sanitari o fusti di idropitture. Ringraziamo tutti per la pazienza e la collaborazione, è nostra intenzione riproporre lo svuota cantine ogni prima domenica del mese e, nel contempo, migliorare la logistica di contrada Brucazzi, per velocizzare e facilitare le operazioni. Naturalmente, però, non dimentichiamo il servizio a domicilio, che resta fondamentale e che ci impegneremo a perfezionare, accorciando i tempi che intercorrono tra la chiamata e il ritiro degli ingombranti. Purtroppo, i problemi che nelle ultime settimane si sono registrati nell’impianto della Omnia di Licata, non imputabili a questa amministrazione, non ci hanno aiutato. Ma siamo qui in cerca di soluzioni, e, nel frattempo, andiamo incontro ai cittadini con appuntamenti come quello di oggi. Un messaggio, in chiusura, lo vogliamo lanciare ancora una volta a chi si ostina a fare orecchie da mercante e ad abbandonare i rifiuti per strada e nelle campagne. Stiamo mettendo a disposizione della collettività ogni servizio utile a rendere agevole la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ogni mese diamo modo di conferire gli ingombranti, perchè sporcare la città a tutti i costi rischiando anche pesanti multe? Purtroppo, - concludono gli amministratori - ci rendiamo conto che è un deprecabile comportamento profondamente radicato nella cultura di questi soggetti, un malcostume di pochi che, col tempo, con le telecamere, le sanzioni e le denunce, intendiamo debellare del tutto”.



