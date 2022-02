Attualita 388

Svuota cantine a Gela, riempiti 10 scarrabili: 2 di apparecchiature elettroniche e 8 ingombranti

Le operazioni sono iniziate alle 7 e si sono concluse alle 12, in contrada Brucazzi

Redazione

10 scarrabili riempiti, 2 di RAEE e 8 di ingombranti. Sono i numeri che hanno caratterizzato la prima delle due giornate di svuota cantine organizzate da amministrazione comunale e Tekra per dare la possibilità ai cittadini di conferire correttamente i propri rifiuti appartenenti a queste due tipologie. Le operazioni sono iniziate alle 7 e si sono concluse alle 12, in contrada Brucazzi, e oltre 500 sono state le auto che, insieme ad alcuni mezzi pesanti, si sono messe in fila e hanno atteso senza disagi il proprio turno.

“Siamo soddisfatti per l’andamento delle operazioni. Ci aspettavamo un buon afflusso – ha commentato l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo - e così è stato, ma, nel contempo, siamo riusciti a fare in modo che le attese non si protraessero oltre i 15-20 minuti. Il prossimo appuntamento, lo ricordiamo, è per il 6 marzo, sempre a Brucazzi dalle 7 alle 12. Ringrazio la Tekra per l’ottimo lavoro svolto a favore della città e i gelesi che hanno raccolto il nostro invito. Ci impegneremo a programmare altre giornate come questa in futuro, ma, qualora non ci fossero svuota cantine in agenda, invito tutti a prenotare il ritiro a domicilio. Poniamo fine allo scempio degli abbandoni indiscriminati di rifiuti, tutti insieme”.



