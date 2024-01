Eventi 224

A Riesi un incontro su "Sviluppo e valorizzazione del territorio nel rispetto della legalità"

L’appuntamento, che tra i promotori ha l’avvocato Giovanni Maggio, è in calendario per mercoledì 10 gennaio

Redazione

Legalità e sviluppo i temi che saranno al centro di un incontro in programma a Riesi. Evento che raccoglie presenze autorevoli per quelle che sono le tematiche attorno a cui il dibattito dovrà svilupparsi. L’appuntamento, che tra i promotori ha l’avvocato Giovanni Maggio, è in calendario per mercoledì 10 gennaio prossimo. «Sviluppo e valorizzazione del territorio nel rispetto della legalità», più in dettaglio le argomentazioni che verranno affrontate.

Tra i relatori, il deputato regionale all’Assemblea siciliana e sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, lo scrittore e giornalista, oltre che presidente dell’associazione antiracket «Noi e la Sicilia», Enzo Russo, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni e il noto imprenditore del settore vitivinicolo, Giuseppe Patrì. «È di fondamentale importanza tornare a parlare del territorio, delle problematiche, delle potenzialità e di progetti», hanno sottolineato gli organizzatori del convegno. L’appuntamento è al centro polivalente «Paul Oertli» del servizio cristiano di via Monte degli Ulivi, a Riesi, a partire dalle sei del pomeriggio di mercoledì 10 gennaio. (Vincenzo Falci)



