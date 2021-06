Cronaca 833

Sutera, in fiamme il fondo agricolo di un avvocato. Il rogo sarebbe di natura dolosa

I danni sono in corso di quantificazione. Sul caso indagano i carabinieri

Rita Cinardi

07 Giugno 2021 09:30

In fiamme ieri mattina il fondo agricolo di proprietà di un avvocato di 67 anni di Mussomeli. Il fondo, coltivato a grano, si trova in contrada Piana a Sutera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. A seguito del sopralluogo sarebbe emersa la natura dolosa del rogo. I danni sono in corso di quantificazione. Il fondo non era coperto da assicurazione. Sul caso indagano i carabinieri di Mussomeli.



