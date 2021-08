Eventi 402

Sutera al concorso "Borgo dei Borghi": troupe Rai tra tesori, tradizioni e folclore

Sutera sarà tra i comuni che prenderanno parte al concorso nazionale trasmesso su Rai 3

Redazione

24 Agosto 2021 15:52

Si sono concluse ieri le riprese che porteranno Sutera in diretta su RAI 3 alla trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” il prossimo autunno. Sutera, infatti, è stata scelta come unico Borgo a rappresentare la Sicilia al concorso nazionale “Borgo dei Borghi” giunto alla nona edizione. Sutera avrà la possibilità di far conoscere a livello nazionale il Rabato, Monte San Paolino, la Chiesa Madre, San Marco, Nonò Salamone,il Presepe Vivente, l'Associazione ALAB, le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, i gruppi folkloristici ed il corteo storico. La Città dei sei colli, guarda con fiduciosa speranza al futuro dei propri figli e indica un preciso obiettivo da perseguire: il Bene Comune della Collettività. Il Sindaco e l'intera Amministrazione Comunale sono soddisfatti del risultato raggiunto e ringraziano tutti i cittadini e le cittadine suteresi per l'impegno mostrato. Un sentito ringraziamento va all'intera troupe (Fabio, Luca e Dino) che ha magistralmente diretto lavori. Un doveroso grazie va alle associazioni “GOD”, “Kamicos”, “Soter”, “I Girasoli”, “Polisportiva”, “Fratres”, Proloco di Sutera, ALAB, alle Confraternite e i Gruppi parrocchiani, a “I Cantori del Presepe”, a “I Rabatisi”, al Panificio “Briciole di tradizione”, a Padre Leonardo Mancuso, al Poeta cantastorie Nonò Salamone e ai fratelli Mancuso. Ne dà notizia il vicesindaco, Pietro Alongi.



