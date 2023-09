Attualita 943

Supporto per la Formazione e il Lavoro, al patronato Ital di Caltanissetta consulenze per ottenere il bonus 350 euro

La nuova misura prevede una indennità di euro 350 per un massimo di 12 mensilità ed è rivolta a persone tra i 18 e i 59 anni

Redazione

Progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, accompagnamento al lavoro, orientamento, questo prevede la nuova misura (SFL) Supporto per la Formazione e il Lavoro attiva dal 1 Settembre 2023 e finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro per tutte quelle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. La nuova misura di Supporto per la Formazione e il lavoro ( circolare Inps 29 Agosto 2023 n.77) prevede una indennità di euro 350 per un massimo di 12 mensilità ed è rivolta ai singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni e con un valore ISEE familiare in corso di validità non superiore a 6.000,00 euro annui al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità o persone prese in carico dai servizi sociosanitari. Il diritto alla mensilità di 350 euro, comporta l’accettazione delle offerte di lavoro previste dalla norma. Per maggiori chiarimenti e consulenze personalizzate i nostri uffici sono in Via Napoleone Colajanni 88 Caltanissetta, inoltre contattando la sede Provinciale allo 0934 22164 vi saranno forniti i recapiti delle sedi ITAL presenti nel vostro comune di residenza. Si precisa che il servizio è gratuito.



