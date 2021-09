Cronaca 675

SuperEnalotto, centrato un "5" a Villarosa: vinti oltre 71mila euro

In Sicilia il "6" manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta

Redazione

20 Settembre 2021 09:38

La Dea bendata bacia, ancora una volta, la Sicilia e così un "5" al SuperEnalotto viene centrato a Villarosa, in provincia di Enna. Nell'estrazione di sabato scorso non c'è stato alcun "6", bensì tre "5" da 71.554,70 euro e quattro "4 Stella" da 47.294,00 euro. Le vincite con punti "5" sono state realizzate a Grosseto, presso il punto vendita Tabacchi in via Giuseppe Giusti 37 tramite Quick Pick, a Villarosa presso il punto vendita Tabacchi Montes in Corso Regina Margherita 74 tramite Quick Pick e a Crosia, in provincia di Cosenza, presso il punto vendita Bar Capristo di Cena Tobia in Piazza Dante 2, tramite Schedina 5 Pannelli.

L'ultimo "5" in Sicilia era stato centrato nel concorso dell’11 settembre. La giocata vincente di 26.618,22 euro era stata registrata nella tabaccheria di via del Cigno 2 Palermo. Il jackpot - riporta l'Agenzia Agimeg - per il prossimo concorso della settimana è pari a 83,8 milioni di euro, davanti ai 21 milioni dell’Eurojackpot e ai 49 milioni dell’Euromillions. L’ultima sestina vincente è del 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fermo), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e Mega Millions, che mettono sul piatto rispettivamente 472 e 432 milioni di dollari.



