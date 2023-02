Cronaca 409

Superbonus, Cgil Caltanissetta: "Pronti alla mobilitazione contro il blocco della cessione del credito"

"Sono a rischio, a livello nazionale, più di 25 mila aziende edili ed oltre 100 mila posti di lavoro"

Redazione

18 Febbraio 2023 08:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/superbonus-cgil-caltanissetta-pronti-alla-mobilitazione-contro-il-blocco-della-cessione-del-credito Copia Link Condividi Notizia

Si è manifestato quello che temevamo, precisamente che il boom economico che avevamo riscontrato, sin dallo scorso anno, nell’edilizia privata in provincia di Caltanissetta – che ha generato tanta occupazione ed il rilancio del nostro settore, dopo più di un decennio di crisi economica ed una pandemia devastante – adesso potesse avere un tale contraccolpo a causa delle ultime scelte scellerate di questo Governo, che – improvvisamente – ha deciso di bloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per i bonus edili, mettendo a rischio a livello nazionale più di 25 mila aziende edili ed oltre 100 mila posti di lavoro. Ancora – nella nostra Provincia – non siamo nelle condizioni di sapere la reale ricaduta che tale scelta causerà, ma siamo consapevoli che il perdurare di tale incertezza metterà in ginocchio tantissime aziende locali – sia dirette che della filiera delle costruzioni – che si vedranno impossibilitate a continuare le lavorazioni o – ancora più grave – a causa della mancanza di liquidità, metteranno a rischio i posti di lavoro finora instaurati, causando tantissime vertenze. Questa situazione è per noi inaccettabile e dopo l’altra insana decisione del Governo di smantellare il sistema di tutele per i lavoratori edili previste nel codice degli appalti, depotenziando l'obbligo di applicazione del contratto edile e liberalizzando i subappalti, saremo costretti a mettere in campo tutte le necessarie azioni di mobilitazione – per cercare di far tornare sui propri passi il Governo

FILLEA CGIL- CGIL Francesco Cosca, Rosanna Moncada



Si è manifestato quello che temevamo, precisamente che il boom economico che avevamo riscontrato, sin dallo scorso anno, nell'edilizia privata in provincia di Caltanissetta - che ha generato tanta occupazione ed il rilancio del nostro settore, dopo più di un decennio di crisi economica ed una pandemia devastante - adesso potesse avere un tale contraccolpo a causa delle ultime scelte scellerate di questo Governo, che - improvvisamente - ha deciso di bloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per i bonus edili, mettendo a rischio a livello nazionale più di 25 mila aziende edili ed oltre 100 mila posti di lavoro. Ancora - nella nostra Provincia - non siamo nelle condizioni di sapere la reale ricaduta che tale scelta causerà, ma siamo consapevoli che il perdurare di tale incertezza metterà in ginocchio tantissime aziende locali - sia dirette che della filiera delle costruzioni - che si vedranno impossibilitate a continuare le lavorazioni o - ancora più grave - a causa della mancanza di liquidità, metteranno a rischio i posti di lavoro finora instaurati, causando tantissime vertenze. Questa situazione è per noi inaccettabile e dopo l'altra insana decisione del Governo di smantellare il sistema di tutele per i lavoratori edili previste nel codice degli appalti, depotenziando l'obbligo di applicazione del contratto edile e liberalizzando i subappalti, saremo costretti a mettere in campo tutte le necessarie azioni di mobilitazione - per cercare di far tornare sui propri passi il Governo

FILLEA CGIL- CGIL Francesco Cosca, Rosanna Moncada

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare