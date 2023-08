Cronaca 1138

Superbonus, Ance Caltanissetta: "Fondi delle imprese bloccati: le imprese non possono attendere la burocrazia"

Chiesto al Ministero e agli organi di controllo del sistema assicurativo un intervento per far liquidare subito le imprese

Redazione

È una presa di posizione netta quella dell’associazione dei costruttori di Caltanissetta, che interviene raccogliendo il grido d’appello lanciato da alcuni imprenditori nisseni. “C’è un caso specifico che riguarda ad esempio le imprese che avevano ceduto i bonus edilizi al gruppo Cattolica Assicurazioni – spiegano da Ance -. Dopo che questa è entrata nel gruppo Generali ha annunciato lo slittamento di un mese del pagamento delle somme dovute agli imprenditori per il mese di agosto. Una scelta comunicata pochi giorni fa con una mail che, alla luce della scadenza del 30 settembre 2023 dei bonus edilizi per le unifamiliari, ha gettato nello sconforto centinaia di imprese che sono state costrette, per ottenere il plafond, a sottostare all’obbligo di stipula di costose polizze assicurative”.

Per questo Ance, unendosi alla denuncia già avanzata nei giorni scorsi dal presidente di Confedercontribuenti Carmelo Finocchiaro, chiederà al Ministero e agli organi di controllo del sistema assicurativo un intervento deciso per far liquidare subito le imprese o adottare, se vi saranno i margini, sanzioni nei confronti della compagnia.



