Attualita 148

Superbonus 110%, primo cantiere a Caltanissetta: lavori di riqualificazione nel condominio "All Stars"

Si tratta di un cantiere promosso dalla Cna e l'immobile si trova in via Trigona della Floresta. Verranno effettuati lavori di riqualificazione energetica

Redazione

09 Gennaio 2021 12:02

Prenderanno il via, lunedì 11 Gennaio alle 11.00, i lavori di riqualificazione energetica attraverso lo strumento Superbonus 110% del condominio “All Stars” di via Trigona della Floresta, 27 a Caltanissetta. Anche in città, dunque, al via il primo cantiere promosso dalla Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Caltanissetta. Continua dunque in provincia l’azione di promozione e realizzazione dei cantieri attraverso lo strumento agevolativo Superbonus 110% messo in campo dal Governo nazionale nel corso dell’attuale emergenza pandemica e volto a riqualificare, da un punto di vista energetico, e consolidare, da un punto di vista sismico, il patrimonio edilizio nazionale. CIPAE Soc. Coop, premium partner di “ENI Gas e Luce”, CNA, Unicredit e Harley&Dikkinson sono i promotori dell’intervento. La consorziata “Impresa Artigiana Carletta Salvatore” eseguirà l’intervento di riqualificazione dell’edificio. La progettazione dell’intervento sul condominio amministrato dalla Sinteg di Michele Dinatale è stata realizzata da C.I.P.A.E. Soc. Coop. Nei prossimi giorni è previsto l’avvio di nuovi cantieri in città: si tratta della riqualificazione energetica del condominio di Via Pietro Nenni (progetto redatto dall’Arch. Angelo di Benedetto), del condominio di Via Giotto (Arch. Isabella Iannello) e di alcuni edifici unifamiliari (Studio tecnico di progettazione Ing. Giugno – Ing. Viviano – Ing. Rumeo). Cna nelle prossime settimane avvierà anche una consultazione con le Amministrazioni comunali dei 22 comuni della provincia per sensibilizzare e promuovere lo strumento al fine di conseguire risultati diffusi sull’intero territorio. Si tratta di una irrinunciabile opportunità, tanto di riqualificazione quanto di lavoro rispetto alla quale è indispensabile un coinvolgimento capillare di Istituzioni, cittadini e imprese.

