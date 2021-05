Attualita 175

Superata la soglia dei 27 milioni di vaccini somministrati: il coprifuoco ha i "giorni contati"

Per il responsabile del Turismo, il ministro Garavaglia, "avremo un'estate molto positiva, più dello scorso anno"

Redazione

16 Maggio 2021 11:26

Sono 27.011.116 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia e 8.475.672 persone hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del governo il numero di dosi inoculate corrisponde all'89,7% del totale di quelle consegnate, che sono finora 30.101.660. Sono state vaccinate 15.157.560 donne e 11.853.556 uomini. Partite le prime vaccinazioni nei luoghi di lavoro: mille dosi sono state somministrate a dipendenti e agricoltori in due cantine del sud Italia.

Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, si tratta di un fatto dall’alto valore simbolico, visto che il vino rappresenta la principale voce dell’export agroalimentare Made in Italy ma anche il settore più duramente colpito dalla pandemia Covid per la chiusura della ristorazione. "Il messaggio del coprifuoco non funziona per il turismo: vale per l'emergenza, non per un periodo sereno, con un'Italia in giallo. Io credo che il coprifuoco abbia di fatto i giorni contati: noi ci auguriamo che venga velocemente ridimensionato e che, quindi, si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno che è la Festa della Repubblica, non ci sia più". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Tra i temi trattati nel tavolo di confronto, "la ripartenza è stato quello più importante", ha aggiunto il ministro, "credo che avremo un'estate molto positiva, più dello scorso anno, non perché siamo ottimisti, ma perché abbiamo l'ottimismo ragionevole dei numeri. L'Italia è di un bel giallo sole, con la Valle d'Aosta che, a breve, sarà come il resto d'Italia". (Agi.it)



