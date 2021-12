Cronaca 1271

Super green pass e mascherine, controlli in provincia di Caltanissetta: elevate 25 sanzioni

Prosegue l'azione di controllo delle forze dell'ordine prevista dal piano prefettizio

Redazione

Prosegue intensamente l’attività delle Forze dell’Ordine in relazione al Piano dei Controlli elaborato dalla Prefettura di Caltanissetta in ottemperanza alle previsioni normative previste dall’art. 7 dell’ultimo decreto del Governo Draghi. Da lunedì 6 dicembre gli uomini delle Forze di Polizia e delle Polizie locali hanno rafforzato l’azione di controllo in ciascuna delle “zone” individuate dal Piano prefettizio controllando attività commerciali, mezzi di trasporto, attività di intrattenimento per accertare il possesso del green pass super o base, di volta in volta richiesto dalla normativa.

L'attività ha già portato le Forze di Polizia ad effettuare dal 6 dicembre, primo giorno di entrata in vigore delle nuove norme sul cosiddetto green pass rafforzato, a ieri 8 dicembre, complessivamente nr. 2.066 controlli e nr. 13 sanzioni di persone sul possesso di regolare green pass, nr. 35 controlli e 5 sanzioni elevate a persone in relazione alla non regolare tenuta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nr. 367 controlli e nr. 7 sanzioni elevate ai titolari di attività o esercizi commerciali.



