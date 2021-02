Attualita 155

Sunia Caltanissetta, stop agli sfratti: "Nessuno può rimanere senza una casa"

Il Sunia afferma che sarebbe inumano mettere sulla strada migliaia di famiglie con esecuzioni forzate degli sfratti, in assenza di alternative immediate

Redazione

09 Febbraio 2021 22:40

"Impensabile parlare, in questa fase di emergenza pandemica, di esecuzione degli sfratti, specie quelli riferibili al periodo pre-pandemia. Sarebbe inumano mettere sulla strada migliaia di famiglie con esecuzioni forzate degli sfratti, in assenza di alternative immediate". E' quanto afferma il Sunia provinciale, raprpesentato da Giuseppe Lombardo e Iside Licata, in una nota. "Il SUNIA sta lavorando in piena conformità del dettato legislativo, a prevenire ed evitare ulteriori sfratti per morosità e governare quelli già emessi. “Da mesi, nelle more della sospensione prevista dal Decreto MILLEPROROGHE, con l’ausilio del nostro ufficio legale, stiamo lavorando, nel pieno bilanciamento dei diritti ed interessi in gioco, per il ripiano dei debiti accumulati per i canoni incolpevolmente non corrisposti, al fine di evitare, quanto possibile effetti drammatici. Parallelamente intendiamo dialogare con gli Enti di competenza e con le strutture territoriali di rappresentanza presso le Prefetture, IACP, rappresentanze sindacali e dell’inquilinato e della proprietà al fine di ricercare soluzioni alla emergenza abitativa e un uso virtuoso del fondi di edilizia pubblica ”.

Oggi è divenuto incisivo il divario tra il livello degli affitti richiesti e le ridotte capacità economiche degli inquilini alle prese con la crisi economica ed occupazionale, per tale ragione è doveroso intervenire in largo anticipo al fine di evitare che la nostra città si ritrovi con centinaia di famiglie in strada.

Per qualsiasi informazione i cittadini possono recarsi presso la sede della CGIL presenti in tanti Comuni della nostra provincia".





