Sulla sedia a rotelle non può accedere agli uffici del Comune di Gela, esposto in Procura

Cronaca 191

Esiste una pedana che però non funziona da anni. Da qui la decisione di rivolgersi alla procura

Redazione

01 Aprile 2022

Un gelese di 43 anni, disabile grave, costretto sulla sedia a rotelle, ha presentato un esposto alla procura di Gela perché impossibilitato ad accedere agli uffici dell’anagrafe del Comune. L’ascensore, di cui è dotato il Comune, si è fermato al primo piano. Per fare la successiva rampa di scala, avrebbe dovuto prendere una pedana mobile, che purtroppo non funziona da anni. L’uomo ha denunciato di aver incontrato le stesse difficoltà, anche per accedere all’assessorato ai servizi sociali di viale Mediterraneo. Il 43enne, al suo esposto ha anche allegato delle fotografie.



