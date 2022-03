Cronaca 3632

Sulla Caltanissetta-Agrigento auto sfrecciano fino a 210 chilometri orari: 20 multati

Ad immortalare gli automobilisti indisciplinati il telelaser Trucam di cui è in possesso la Stradale

Redazione

Quasi come fosse un circuito da corsa. E' la statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, che si conferma essere la strada dove dei limiti di velocità non si tiene, in molti casi, conto. Venti le contravvenzioni accertate, durante l'ultimo - in ordine di tempo - controllo effettuato dalla polizia Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale. Agenti che hanno pizzicato una Alfa Romeo Stelvio che procedeva a 210 chilometri orari e una Audi che invece andava a 209 chilometri orari. Ad immortalare questa auto, così come le altre 19, è stato il telelaser Trucam di cui è in possesso la Stradale. Si tratta di una apparecchiatura dotata di videocamera che è in grado di generare brevi video che servono a supporto delle infrazioni accertate. I poliziotti hanno elevato, dunque, una raffica di sanzioni e complessivamente hanno decurtato 104 punti dalle patenti di guida. (Fonte Agrigentonotizie.it)



