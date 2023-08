Cronaca 72

Sulla barca a vela c'erano 700 chili di cocaina provenienti dal Sudamerica, 4 arresti

Operazione nell’Oceano Atlantico, nella rete della Dia e della guardia civil spagnola sono finiti due italiani, un croato e un serbo. Sui primi tre da tempo indagava la direzione distrettuale antimafia di Palermo

Redazione

Un carico di 700 chili di cocaina proveniente dal Sudamerica è stato sequestrato a bordo di una barca a vela finita nelle indagini della direzione investigativa antimafia italiana e della guardia civil spagnola. Nell’operazione sono stati arrestati due italiani, un croato e un serbo; sui due italiani e sul croato, in particolare, da tempo si erano concentrate le attenzioni della Dia, nell’ambito delle indagini condotte con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Palermo, diretta dal procuratore Maurizio de Lucia, che già nel novembre 2022 aveva portato alla localizzazione e cattura, in Turchia, di un latitante ricercato dal 2018 in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione «Pollino-European ’ndrangheta connection», e condannato in primo grado a 22 anni e 8 mesi di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno consentito l’individuazione dell’imbarcazione a vela Rossio, battente bandiera polacca, di proprietà di uno degli italiani arrestati, quale possibile vettore di ingenti quantitativi di stupefacente sulla rotta atlantica. Le indagini sull’imbarcazione erano condotte anche dalla guardia civil spagnola, dalla polizia croata e da quella serba.



