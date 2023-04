Cronaca 423

Sui panetti di droga le facce di Putin e Hitler: una 28enne arrestata

A scoprire 115 grammi di marijuana e 12 panetti di hashish a Borgo Vecchio sono stati i carabinieri

Redazione

04 Aprile 2023

Da Totò Riina e Matteo Messina Denaro a Vladimir Putin e Adolf Hitler: lo spaccio della droga a Palermo cambia effigi di riferimento, ma resta nell’ambito della tirannide criminale. A scoprire 115 grammi di marijuana e 12 panetti di hashish a Borgo Vecchio, quartiere centrale del capoluogo siciliano, sono stati i carabinieri. E’ stata arrestata una 28enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine, e denunciato un giovane con la stessa accusa di spaccio.

La donna è stata controllata mentre era a bordo di uno scooter: aveva le chiavi di un magazzino in via Rutelli. La perquisizione all’interno del locale ha permesso ai militari di scoprire una serra indoor, attrezzata con lampada riscaldante ed aspiratore d’aria. Inoltre, all’interno di una cassetta in legno per vini c'era la droga, in parte confezionata in panetti con i volti dei due dittatori stamoati sopra, allo stesso modo di quelli trovati qualche settimana fa con le foto dei due boss di Cosa Nostra. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto della giovane, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.



